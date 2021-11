Chorváti postúpili do semifinále vďaka úspešnej štvorhre

Na snímke taliansky tenista Lorenzo Sonego odvracia loptičku v zápase s Chorvátom Bornom Gojom vo štvrťfinále finálového turnaja Davisovho pohára Taliansko - Chorvátsko v Turíne 29. novembra 2021. Foto: TASR/AP

štvrťfinále (Turín)



Taliansko - Chorvátsko 0:1



Lorenzo Sonego - Borna Gojo 6:7 (2), 6:2, 2:6



Jannik Sinner - Marin Čilič 3:6, 7:6 (4), 6:3



Sinner, Fabio Fognini - Nikola Mektič, Mate Pavič 3:6, 4:6



Turín 29. novembra (TASR) - Tenisti Chorvátska sa stali prvým semifinalistom finálového turnaja Davisovho pohára, keď vo štvrťfinále v Turíne zdolali Taliansko 2:1. Rozhodla o tom záverečná štvorhra, v ktorej domáce duo Jannik Sinner a Fabio Fognini prehralo s úradujúcimi olympijskými šampiónmi Nikolom Mektičom a Mate Pavičom 3:6 a 4:6. Víťazi sa v boji o finále v Madride stretnú s úspešnejším z dua Srbsko - Kazachstan.Po dvojhrách bol stav 1:1. Prvý bod získal nečakane 279. hráč rebríčka Borna Gojo, ktorý zdolal 27. Lorenza Sonega v troch setoch 7:6 (2), 2:6 a 6:2. O vyrovnanie sa postaral Sinner, keď taktiež v trojsetovej bitke vyhral nad Marinom Čiličom 3:6, 7:6 (4) a 6:3.Domáci favorit prvého zápasu Sonego mal duel dobre rozbehnutý, keď viedol v prvom sete už 4:1, no v siedmej hre prišiel o podanie, Gojo vyrovnal a v tajbrejk vyhral 7:2. Sonego v úvode druhého dejstva dominoval, dvakrát súpera brejkol a vyhral 6:2. Vo štvrtom geme rozhodujúceho setu však stratil servis a Goja ho brejkol aj vo ôsmom, keď využil prvý mečbal.V druhom stretnutí stratil desiaty hráč rebríčka ATP Sinner podanie vo štvrtom geme a skúsenejší Čilič si už náskok postrážil. V druhom dejstve Chorvát brejkol súpera hneď v prvej hre, no Sinnerovi vyšiel rebrejk a vyrovnal na 2:2. Súperi si vymenili podania aj v 9. a 10. hre a tak set dospel do tajbrejku. Ten zvládol lepšie dvadsaťročný Talian. V úvode rozhodujúceho setu opäť obaja neudržali podanie, no záver zvládol lepšie Sinner a po brejkoch v siedmom a deviatom geme vyrovnal stav stretnutia na 1:1.