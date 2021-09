Tenista Gombos oživil spomienky na Hrbatého

Na snímke slovenský daviscupový reprezentant Norbert Gombos počas zápasu tretej dvojhry 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Čile v tenise proti Čilanovi Cristianovi Garinovi 18. septembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 19. septembra (TASR) - Už pri daviscupovej premiére v dueli proti Rakúsku naznačil, že by raz mohol byť nástupcom Dominika Hrbatého. Norbert Gombos získal skalp vlaňajšieho šampióna US Open Dominica Thiema a dokázal strhnúť publikum v bratislavskom NTC. Po jeho dominantnom výkone a demontáži čilskej jednotky Cristiana Garina sa opäť vynorili spomienky na slovenského tenisového hrdinu.uviedol Gombos, ktorý prispel k triumfu 3:1 nad silným juhoamerickým tímom dvoma bodmi.Najlepší slovenský singlista vyzdvihol prínos nového daviscupového kapitána Tibora Tótha, ktorý zažil úspešnú oficiálnu premiéru v tejto funkcii.zdôraznil Gombos.Tóth označil za kľúč k úspechu kvalitnú prípravu:Šéf slovenskej lavičky chcel do debla pôvodne nasadiť Lukáša Kleina, napokon sa však rozhodol pre Zelenaya.