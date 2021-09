Gombos: Bola to z mojej strany symfónia

Bratislava 18. septembra (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos mal po zisku rozhodujúceho bodu v daviscupovom dueli s Čile dvojnásobnú radosť. Čiľanovi Cristianovi Garinovi odplatil aj s úrokmi prehru z US Open a jeho osobný tréner Tibor Tóth tak zažil víťaznú premiéru na kapitánskej lavičke.



Gombos priznal, že ani vo sne mu nenapadlo, že by mohol sedemnástemu hráčovi svetového rebríčka ATP uštedriť debakel 6:0, 6:1. "Bola to z mojej strany symfónia. Počas celého zápasu som výborne returnoval, tlačil som ho, nerobil som prakticky žiadne chyby. Dôležité bolo, že ani po zisku prvého setu som nepoľavil v koncentrácii a zostal som verný útočnej hre, ktorá slávila úspech," uviedol najlepší slovenský singlista.



V bratislavskom NTC sa skvelým spôsobom zhostil úlohy tímovej jednotky, keď zdolal Nicolasa Jarryho i Garina a vybojoval dva body. "Víťazstvo nad Jarrym mi veľmi pomohlo psychicky. Dnes som sa na kurte cítil od začiatku veľmi dobre. Rýchly center v NTC mi vyhovuje, vyhral som na ňom challenger Slovak Open. Videl som v piatok duel Garina s Alexom Molčanom a povedal som si, že na Čiľana by mohla platiť rýchla hra. Určite to bol jeden z mojich najlepších výkonov v kariére. Teší ma, že sme zdolali silného súpera a stále sme v hre o postup na finálový turnaj v Madride."



Gombos veľmi chcel, aby oficiálna premiéra nového slovenského daviscupového kapitána dopadla úspešne. "Veľmi som prial Tiborovi toto víťazstvo. Príprava bola od začiatku výborná, v tíme vládla super atmosféra. Navzájom sme sa povzbudzovali, ťahali sme všetci za jeden povraz."



Tóthovi sa podarilo postaviť najsilnejší možný tím aj s Filipom Poláškom, ktorý vlani po zápase s Českom oznámil ukončenie daviscupovej kariéry. "Som rád, že Filip sa vrátil do tímu. S Igorom Zelenayom vo štvorhre potvrdili, že v Davis Cupe sa im spolu darí. Noro Gombos podal proti Garinovi fantastický výkon. Už viackrát som spomínal, že ak má svoj deň, môže zdolať aj top hráčov. Dnes sa to naplno potvrdilo."