Slovenský tenista Horanský: Atmosféra dokáže urobiť veľmi veľa

Bratislava 5. marca (TASR) - Kapitánovi slovenského daviscupového tímu Tiborovi Tóthovi sa odvďačil za dôveru tým najlepším spôsobom. Slovenský tenista Filip Horanský v dueli proti favorizovanému Talianovi Lorenzovi Sonegovi skvele nahradil Alexa Molčana. Na harde v bratislavskom NTC získal cenný skalp svetovej dvadsaťjednotky, vyrovnal na 1:1 a udržal nádeje domáceho tímu na postup na finálový turnaj.



Podľa Horanského kľúčom k víťazstvu 7:6 (2), 6:3 bolo, že do bodky dodržal taktické pokyny. "Kapitán mi hovoril, čo mám hrať, čoho sa mám držať. Hral som agresívne, čo na Sonega platilo. Veľmi dôležitý bol tajbrejk prvého setu. Ľudia mi veľmi pomohli, vytvorili skvelú atmosféru. V každej výmene som hral ako o život, pretože fanúšikovia si to zaslúžili. Atmosféra dokáže urobiť veľmi veľa. Už pred tromi rokmi v zápase s Kanaďanom Denisom Shapovalovom som sa na kurte cítil veľmi dobre. Proti Sonegovi som sa dostal do pohody. Celý zápas som bol ako v tranze, vyhecovaný, čo mi veľmi pomáhalo. Ak ma kapitán pošle na dvorec aj proti talianskej jednotke Jannikovi Sinnerovi, opäť dám do toho všetko. Musíme získať dva body, verím, že aj s pomocou skvelého publika sa nám to podarí a vyhráme," povedal slovenský reprezentant.



Tóth bol presvedčený o tom, že Horanský proti Sonegovi môže uspieť. "Filipovo víťazstvo ma až tak veľmi neprekvapilo. Na tréningoch totiž podával veľmi dobre výkony. Išlo o to, aby hral aktívny tenis, aby sa držal pri základnej čiare a neustupoval. Do bodky splnil stanovené pokyny. Ak bude hrať takýmto štýlom aj v ďalších zápasoch, môže sa posunúť v rebríčku vyššie," zdôraznil šéf slovenskej lavičky.



Sobotňajší program v NTC otvorí štvorhra, ktorá býva v daviscupovvých dueloch jazýčkom na váhach. "Nefavorizoval by som ani jeden z párov, bude to podľa mňa veľký boj. Filipovi Poláškovi sa v Davis Cupe darí, ale nesmieme zabúdať na to, že aj Simone Bolelli už má v zbierke grandslamový titul. Hoci Talianom bude pre zranenie chýbať Fabio Fognini, očakávam veľmi vyrovnaný zápas, bude to 50:50," tvrdí Tóth.