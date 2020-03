VIDEO: Hrbatý pred zápasom s Českom: Jazýčkom na váhach bude štvorhra

Bratislava 4. marca (TASR) - Kapitán slovenského daviscupového tímu pred kvalifikačným duelom proti tenistom Česka tvrdí, že jazýčkom na váhach bude štvorhra. Dominik Hrbatý verí, že jeho zverenci na antuke v bratislavskom NTC využijú výhodu domáceho prostredia a postúpia na novembrový finálový turnaj v Madride. Rozhodnutie o tom, koho postaví do piatkových dvojhier ako druhého singlistu, malo padnúť v stredu večer.







"Mám ešte drobnú dilemu, celé to ešte rozoberieme s trénerom tímu Tiborom Tóthom. Verím, že sa rozhodneme správne. Vo dvojhrách to vidím 50:50. Jirka Veselý má skvelú formu, v tomto roku vyhral najviac zápasov zo všetkých aktérov daviscupového duelu. My sme trochu silnejší na poste dvojky. Rozhodnúť môže štvorhra, v ktorej po boku Filipa Poláška s veľkou pravdepodobnosťou nastúpi Igor Zelenay. Prišiel v dobrom rozpoložení. Verím, že zopakuje výborný výkon z vlaňajšieho zápasu proti Švajčiarsku. Štvorhra však ľahká nebude. Neraz v nej v Davis Cupe nastúpia aj singlisti, ktorí na turnajoch debla nehrávajú a vedia sa vybičovať k dobrému výkonu. Stačí spomenúť Rafaela Nadala s Novakom Djokovičom. Videl som na tréningu Jirku Veselého a v debli môžu byť so Zdenkom Kolářom veľmi nepríjemní," povedal Hrbatý.







Potešilo ho, že väčšina hráčov slovenského tímu hrala vo februári na antuke v Južnej Amerike a nemusela absolvovať náročný prechod z hardu na "červený piesok": "Chalani sú na tom pohybovo dobre. Vedia si presne vypočítať odhady situácie. Trochu prišli úderovo rozladení, no 'štelujeme' ich. Verím, že ich forma bude v piatok a v sobotu kulminovať. Pre mňa bude súboj s Českom nielen o prestíži, ale aj o kamarátstve. Som rád, že sa Česi dali dohromady, že urovnali spory a prišli v najsilnejšom zložení. Chodíme spolu na turnajoch na večere, viacerým z nich na čele s Lukášom Rosolom som v minulosti pomohol. Keď hráme proti sebe, nič si nedarujeme a snažíme sa zo seba dostať maximum. Po zápase si zasa spolu sadneme, ideme na pivo či na večeru. Dúfam, že si to všetci užijeme."







Podľa českého kapitána Jaroslava Navrátila sa oba tímy nemajú čím prekvapiť: "Hráči sa veľmi dobre poznajú. Gombos s Kovalíkom hrali v rokoch 2018 a 2019 za Prostějov extraligu. Dobre poznám aj slovenského kapitána Dominika Hrbatého. Zápas nemá favorita. Slovensko trochu oslabilo zranenie Martina Kližana, ktorý určite patrí do tímu, je najlepší a najskúsenejší slovenský hráč. Našou jednotkou bude Jirko Veselý, ktorý sa vo svetovom rebríčku ATP vyšvihol na 64. miesto. Je náš líder. O druhom singlistovi sa rozhodnem na základe tréningov."







V Pohári federácie sa Slovensko s Českom stretli štyrikrát, v Davisovom pohári pôjde o prvý vzájomný súboj. "Aj v tejto tímovej súťaži už muselo prísť prvé federálne derby. Oba tímy majú veľkú motiváciu prebojovať sa na finálový turnaj do Madridu, kde sa bude hrať o veľkú odmenu. Verím, že zápas so Slovenskom prebehne v duchu fair play a aj po jeho skončení zostaneme dobrí kamaráti. Chalani sa na derby tešia. Kurt bol už v nedeľu perfektne pripravený, prostredie v NTC je výborné. Trochu ma prekvapilo, že sobotňajší program sa začne až o 17.30 h," dodal Navrátil.



Derby nebudú sprevádzať preventívne opatrenia pred koronavírusom

Kvalifikačný duel medzi tenistami Slovenska a Česka o postup na finálový turnaj Davisovho pohára nebudú sprevádzať preventívne opatrenia pred koronavírusom. Pre TASR to uviedol generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška.



"Pred pár dňami sme zvažovali, že budeme robiť opatrenia na meranie teploty divákov. Podobné sa robia aj na letiskách. Do AXA arény v NTC by sme nepustili niekoho so zvýšenou teplotou. Toto opatrenie však zatiaľ robiť nebudeme vzhľadom na to, že na Slovensku sa nepotvrdil ani jeden prípad koronavírusu," povedal Moška. Na piatok i na sobotu je k dispozícii ešte 700 vstupeniek.