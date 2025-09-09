< sekcia Šport
Kapitán Kolumbie Falla pred zápasom so SR: Piatok bude dôležitý
Víťaz duelu postúpi do budúcoročnej kvalifikácie o postup na finálový turnaj Davisovho pohára.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 9. septembra (TASR) - Kapitán kolumbijského daviscupového tímu Alejandro Falla verí, že sa jeho tímu napriek absencii rebríčkovo najlepšieho postaveného hráča podarí uspieť v stretnutí I. svetovej skupiny Davisovho pohára proti Slovensku. V bratislavskom súboji (12. a 13. septembra, Peugeot aréna NTC) sa bude musieť zaobísť bez Daniela Elahiho Galana, 131. hráča sveta.
„Som veľmi šťastný, že môžem byť v Bratislave. Som tu vlastne druhýkrát, bol som tu už v roku 2007 na challengeri, na ktorom som sa dostal do finále, ale vlastne si nepamätám výsledok. Máme dobré spomienky na tento kurt. Poznám niektorých hráčov a trénerov, celkovo je to tu priateľské. Všetko je tu zatiaľ pre nás ľahké, pretože sa tu vďaka organizátorom cítime ako doma,“ uviedol Falla na predzápasovej tlačovej konferencii.
Galan už chýbal v predchádzajúcom vystúpení Kolumbie proti Barbadosu. Do Bratislavy tak pricestovala pätica Nicolas Mejia, Adria Soriano Barrera, Nicolas Barrientos, Cristian Rodriguez a Miguel Tobon. „Daniel je veľmi dôležitým hráčom v našej tímovej skladačke, ale bohužiaľ, tento týždeň nie je s nami. Rozhodol sa hrať na niektorých turnajoch, o ktoré mal záujem. S Danielom by to bolo odlišné, ale myslím si, že stále máme taký tím, ktorý dokáže bojovať proti Slovensku a pokúsi sa uspieť. Nebude to jednoduché, pretože bude potrebné hrať na veľmi vysokej úrovni. Moji hráči vedia a dajú do toho všetko až do samotného konca,“ ozrejmil Falla.
Kolumbia si už mohla vyskúšať tvrdý povrch v Národnom tenisovom centre. „Hráči sa tu zatiaľ cítia dobre, sú motivovaní a už sa nevedia dočkať piatku. Podmienky sú dobré, hrá sa na pomalšom kurte s pomalšími loptami. Myslím si, že každý bude hrať dobre. Som toho názoru, že Slovensko je v tomto zápase favoritom, ale Davisov pohár je Davisov pohár. Každý zápas je iný. Je fajn, že Nicolas Meija hral finále na turnaji v Istanbule, v ktorom síce prehral s Molčanom, ale má sebavedomie. V tíme máme dobrú atmosféru, ale samozrejme rešpektujeme tím Slovenska,“ zhodnotil kapitán kolumbijského tímu prvé dojmy z Bratislavy.
Do pozície favorita pasuje skôr slovenský výber, vzhľadom na rebríček, formu nominovaných hráčov i výhodu domáceho prostredia. „Videl som niekoľko zápasov Slovákov v Istanbule, čiže z môjho pohľadu Davisov pohár odštartoval už pred týždňom. Prvý deň bude veľmi dôležitý, potrebujeme získať aspoň jeden zápas, aby bol minimálne vyrovnaný stav a mali sme tak šancu vo štvorhre. Piatok teda bude veľmi dôležitý, potrebujeme uhrať v dvojhre aspoň jeden bod,“ dodal na záver Falla.
