Davis Cup: Duel Slovensko - Česko otvoria Kovalík s Veselým

Bratislava 5. marca (TASR) - Slovenská tenisová dvojka Jozef Kovalík a česká jednotka Jiří Veselý nastúpia v piatok o 16.00 h proti sebe v úvodnej dvojhre kvalifikačného duelu o postup na finálový turnaj Davisovho pohára. V druhom singli si na antuke v bratislavskom NTC zmerajú sily slovenská jednotka Andrej Martin s českou dvojkou Lukášom Rosolom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb.Sobotňajší program v AXA aréne otvorí o 17.30 štvorhra, v ktorej by Filip Polášek s Igorom Zelenayom mali čeliť páru Jonáš Forejtek, Zdeněk Kolář. Nasledovať bude duel tímových jednotiek Martina a Veselého. V záverečnej dvojhre by sa mali predstaviť Kovalík s Rosolom. Víťaz bratislavského súboja postúpi na finálový turnaj v Madride, kde bude 18 tímov 23.-29. novembra bojovať o cennú trofej. Účasť v španielskej metropole už majú istú vlaňajší daviscupoví semifinalisti Španielsko, Kanada, Rusko, Veľká Británia a dvaja držitelia voľných kariet Francúzsko so Srbskom.Slovenský kapitán Dominik Hrbatý sa rozhodol dať v singli prednosť Kovalíkovi pred Norbertom Gombosom. "."Kovalík s Veselým sa vo vzájomnom zápase ešte nestretli. "J."Martin si na Rosola verí. "."Českého kapitána Jaroslava Navrátila ani Veselého s Rosolom neprekvapilo, že Hrbatý nominoval ako druhého singlistu Kovalíka. "" zdôraznil Navrátil.