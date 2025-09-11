Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Molčan a Mejia odštartujú duel Slovenska s Kolumbiou

Na snímke slovenský tenista Alex Molčan. Foto: TASR - Martin Baumann

Molčan s Mejiom si tak hneď v piatkovej prvej dvojhre zopakujú súboj z uplynulého víkendu, keď vo finále dvojhry na challengeri v Istanbule uspel slovenský tenista 7:6 (9) a 6:2.

Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Alex Molčan a Nicolas Mejia nastúpia v piatok od 17.00 h v bratislavskom NTC na úvodnú dvojhru stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára tenistov medzi Slovenskom a Kolumbiou. V druhom piatkovom singli sa predstavia domáca jednotka Lukáš Klein a dvojka z tímu súpera Adria Soriano Barrera. Rozhodol o tom štvrtkový žreb.

Sobotňajší program otvorí o 14.00 h štvorhra, do ktorej Slováci predbežne nominovali dvojicu Klein a Miloš Karol, v kolumbijskom drese by sa mali predstaviť debloví špecialisti Nicolas Barrientos a Cristian Rodriguez. Nasledovať bude duel tímových jednotiek Kleina a Mejiu a súboj ukončí duel dvojok Molčana a Barreru. Na víťaza zápasu čaká na budúci rok kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára, zdolaný bude bojovať o udržanie sa v I. svetovej skupine.

Molčan s Mejiom si tak hneď v piatkovej prvej dvojhre zopakujú súboj z uplynulého víkendu, keď vo finále dvojhry na challengeri v Istanbule uspel slovenský tenista 7:6 (9) a 6:2. Mejia predtým vo štvrťfinále vyradil Miloša Karola.

S Kolumbiou sa Slováci v daviscupovej histórii ešte nestretli, o výhode domáceho prostredia pre nasadených Slovákov tak rozhodol dodatočný žreb. Domáci vstupujú do zápasu v pozícii favorita, Kolumbii v nominácii chýba najlepší hráč krajiny vo svetovom rebríčku Daniel Elahi Galan.

V slovenskej nominácii kapitána Tibora Tótha figurujú ešte Norbert Gombos a Michal Krajčí. Pre 20-ročného Krajčího je to pri absencii Lukáša Pokorného premiérová pozvánka do tímu. Súpisku Kolumbie dopĺňa Miguel Tobon.



Zápas I. svetovej skupiny Davisovho pohára:

SLOVENSKO - Kolumbia (Peugeot aréna NTC, Bratislava)

piatok 17.00:

Alex Molčan - Nicolas Mejia

Lukáš Klein - Adria Soriano Barrera

sobota 14.00:

Klein, Miloš Karol - Nicolas Barrientos, Cristian Rodriguez

Klein - Mejia

Molčan - Barrera
