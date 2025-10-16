< sekcia Šport
Nad účasťou Sinnera na finálovom turnaji visí otáznik
V uplynulých dvoch rokoch rozhodujúcou mierou prispel k zisku šalátovej misy.
Autor TASR
Rím 16. októbra (TASR) - Nad účasťou talianskeho tenistu Jannika Sinnera na novembrovom finálovom turnaji Davisovho pohára v Bologni visí otáznik. V uplynulých dvoch rokoch rozhodujúcou mierou prispel k zisku „šalátovej misy" pre tím kapitána Filippa Volandriho.
„Ešte som sa nerozhodol, či budem štartovať na finálovom turnaji Davisovho pohára. Dôležitý bude môj zdravotný stav. S mojim tímom sa snažíme analyzovať príčiny kŕčov, ktoré som mal minulý týždeň na turnaji Masters 1000 v Šanghaji," citovala slová Sinnera agentúra AFP.
