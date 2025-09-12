< sekcia Šport
Nemci vedú po úvodných dvojhrách nad Japonskom 2:0
V sobotu je naplánovaná štvorhra, v ktorej Josuke Watanuki a Takeru Juzuki vyzvú duo Kevin Krawietz, Tim Pütz.
Autor TASR
Tokio 12. septembra (TASR) - Nemeckí tenisti vedú v zápase 2. kola kvalifikácie Davisovho pohára nad domácim Japonskom po úvodných dvojhrách 2:0. V Tokiu si v piatok vybudovali sľubný náskok, hoci sa museli vyrovnať s absenciou svetovej trojky Alexandra Zvereva. Úvodný bod pre hostí vybojoval Jan-Lennard Struff, ktorý zdolal v troch setoch Jošihita Nišioku, druhý pridal v ďalšej dvojhre Yannick Hanfmann. K postupu tak stačí Nemcom už len bod. V sobotu je naplánovaná štvorhra, v ktorej Josuke Watanuki a Takeru Juzuki vyzvú duo Kevin Krawietz, Tim Pütz.
2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára:
Japonsko - Nemecko 0:2 po úvodných dvojhrách
Jošihito Nišioka - Jan-Lennard Struff 4:6, 7:6 (4), 4:6
Šintaro Močizuki - Yannick Hanfmann 3:6, 3:6
Japonsko - Nemecko 0:2 po úvodných dvojhrách
Jošihito Nišioka - Jan-Lennard Struff 4:6, 7:6 (4), 4:6
Šintaro Močizuki - Yannick Hanfmann 3:6, 3:6