Ruskí tenisti sa prebojovali do semifinále finále Davisovho pohára

štvrťfinále (Madrid):



Ruská tenisová federácia - Švédsko 1:0 po prvej dvojhre



Ruská tenisová federácia - Švédsko 2:0



Andrej Rubľov - Elias Ymer 6:2, 5:7, 7:6 (3)



Daniil Medvedev - Mikael Ymer 6:4, 6:4

Madrid 2. decembra (TASR) - Hráči Ruskej tenisovej federácie sa prebojovali do semifinále finálového turnaja Davisovho pohára, v ktorom v sobotu nastúpia proti Nemecku. Vo štvrťfinálovom dueli v Madride zdolali Švédsko 2:0.O rozhodujúci druhý bod pre ruské farby sa postaral Daniil Medvedev, šampión US Open zdolal Mikaela Ymera 6:4, 6:4. V úvodnom singli zvíťazil Andrej Rubľov nad Eliasom Ymerom po trojsetovej bitke 6:2, 5:7, 7:6 (3). Záverečná štvorhra sa po dohode oboch kapitánov nehrala. V piatkovom prvom semifinále sa stretnú Chorváti so Srbmi.