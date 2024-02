Slováci dobyli srbskú pevnosť, Kurhajec: Klaplo to na 120 percent

Ohlasy srbských médií na prehru 0:4 s tenistami Slovenska v kvalifikácii o postup do skupinovej fázy finálového turnaja Davisovho pohára:

Blic: "Srbi utrpeli v dueli proti Slovensku v Kraljeve debakel. Natíska sa otázka, čo by bolo so srbským tenisom, keby nemal Novaka Djokoviča. Podľahnúť 0:4 tímu, ktorý nemá ani jedného hráča v prvej svetovej stovke, je blamáž."



Kurir: "Nie je v tíme Novak a hneď sú problémy. Slováci v Kraljeve ponížili srbskú daviscupovú reprezentáciu a uštedrili jej potupnú prehru."



Sportski Žurnal: "Šok v Kraljeve. Slováci eliminovali Srbov a postúpili na finálový turnaj. Rozhodujúci tretí bod získali Klein so Zelenayom."



Dnevnik: "Srbský daviscupový tím neuspel v kvalifikácii, v Kraljeve zahanbujúcim spôsobom prehral so Slovenskom."



Danas: "Srbsky kapitán Viktor Troicki sa po prehre so Slovenskom dušoval, že jeho tím hral vlani dobre aj bez Novaka Djokoviča. V Kraljeve však teraz dostal na frak."





Kraljevo 4. februára (TASR) - Pre srbských daviscupových reprezentantov bolo Kraljevo nedobytnou pevnosťou. Slovenskí tenisti však v hale Ibar uštedrili piatemu tímu rebríčka jednu z najkrutejších domácich prehier. Po triumfe 4:0 si premiérovo zahrajú v skupinovej fáze finálového turnaja, Srbov čaká v septembri baráž o udržanie sa v prvej svetovej skupine.Zaskakujúci kapitán slovenského tímu Ľubomír Kurhajec už po štvrtkovom žrebe prognózoval, že v Kraljeve by sa mohlo zrodiť prekvapenie na úkor vlaňajšieho semifinalistu. Bol rád, že začne Lukáš Klein, ktorý sa na turnajoch v Austrálii prezentoval v úvode sezóny vo výbornom svetle. Jeho víťazstvo nad srbskou jednotkou Miomirom Kecmanovičom bolo podľa Kurhajca tým správnym stimulom pre Alexa Molčana.zdôraznil Kurhajec.Slováci postúpili na finálový turnaj na piaty pokus. V roku 2019 prehrali v kvalifikácii v bratislavskom NTC s Kanadou 2:3. O 13 mesiacov neskôr podľahli v tom istom tenisovom stánku Česku 1:3. V marci 2022 doma poriadne potrápili Taliansko, no napokon podľahli úradujúcemu šampiónovi 2:3. Vlani nestačili v Groningene na Holandsko 0:4.vyznal sa deblový špecialista Igor Zelenay.V skupinovej fáze finálového turnaja sa predstaví 16 tímov, ktoré rozdelia do štyroch štvorčlenných skupín. Dva najlepšie z každej z nich postúpia do novembrovej vyraďovacej fázy v Malage. Účasť v skupinovej fáze mali v predstihu istú vlaňajší finalisti Taliansko a Austrália i Španielsko s Veľkou Britániou ako držitelia voľných kariet. Okrem Slovenska si v kvalifikácii už zabezpečili postup Kanada, Holandsko, Nemecko, USA, Brazília a Fínsko. O zostávajúcich piatich účastníkoch sa rozhodovalo v nedeľu./Vyslaný redaktor TASR Ladislav Antal/