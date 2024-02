Slováci postúpili prvýkrát do skupinovej fázy finálového turnaja DC

Srbsko - SLOVENSKO 0:3



Kraljevo 3. februára (TASR) - Slovenskí tenisti postúpili prvýkrát do skupinovej fázy finálového turnaja Davisovho pohára. V kvalifikačnom dueli totiž vedú na antuke v Kraljeve nad domácim Srbskom už 3:0. O rozhodujúci tretí bod sa zaslúžili Igor Zelenay s Lukášom Kleinom, ktorí v sobotňajšej štvorhre zdolali pár Nikola Čačič, Miomir Kecmanovič 7:6 (4), 6:3.Slováci položili základ úspechu už v úvodných piatkových dvojhrách. Klein zvíťazil nad Miomirom Kecmanovičom 7:6 (2), 6:2 a druhý bod pridal Alex Molčan po triumfe 4:6, 6:2, 6:0 nad Dušanom Lajovičom. V septembrovej skupinovej fáze finálového turnaja sa predstaví 16 tímov, ktoré rozdelia do štyroch skupín. Najlepšie dva z každej z nich postúpia do novembrovej vyraďovacej fázy v španielskej Malage.Slovensko dosiahlo na pôde Srbska jedno z najcennejších víťazstiev v daviscupovej histórii. Balkánsky tím bol vlani až v semifinále prestížnej súťaže, v ktorom nevyužil tri mečbaly. Napriek neúčasti svetovej jednotky Novaka Djokoviča bol v Kraljeve favoritom, no v hale Ibar ťahal po prvý raz za kratší koniec.Kapitán slovenského tímu Ľubomír Kurhajec zmenil zloženie deblového páru a namiesto pôvodne nominovaného Jozefa Kovalíka postavil k Zelenayovi singlistu Kleina. Slovenský tandem v prvom sete veľmi kvalitne returnoval, no dlho nedokázal premieňať brejkbaly. V piatom geme Klein prišiel o servis a Srbi sa po potvrdení brejku ujali vedenia 4:2. V ôsmom geme však slovenská dvojica využila v poradí dvanásty brejkbal, vyrovnala na 4:4 a o prvom sete napokon rozhodol tajbrejk. V ňom mali navrch Zelenay s Kleinom, ktorí za stavu 6:4 premenili prvý setbal. V druhom dejstve Slováci dvakrát zobrali Čačičovi podanie a šancu na zisk tretieho bodu už z rúk nepustili./vyslaný redaktor TASR/