Slováci privítajú v septembrovej baráži Čile

Žreb baráže o účasť v I. svetovej skupine Davisovho pohára:



SLOVENSKO - Čile

Bolívia - Belgicko

Argentína - Bielorusko

Pakistan - Japonsko

Uruguaj - Holandsko

Fínsko - India

Nórsko - Uzbekistan

Libanon - Brazília

Nový Zéland - Kórejská republika

Rumunsko - Portugalsko

Peru - Bosna a Hecegovina

Ukrajina - Izrael

Londýn 13. marca (TASR) - Slovenskí tenisti privítajú v baráži o zotrvanie v I. svetovej skupine Davisovho pohára Čile. Rozhodol o tom piatkový žreb v londýnskej centrále ITF, pri ktorom Slovensko figurovalo medzi nenasadenými tímami.Okrem Čiľanov ešte mohli zverenci kapitána Dominika Hrbatého naraziť na Belgicko, Argentínu, Japonsko, Holandsko, Indiu, Uzbekistan, Brazíliu, Kórejskú republiku, Portugalsko, Bosnu a Hercegovinu alebo Izrael.Stretnutie sa uskutoční 18. a 19. septembra. Jeho víťaz bude hrať vo februári 2021 kvalifikáciu o postup na finálový turnaj Davisovho pohára v Madride. Slováci si v tomto roku nezabezpečili účasť v španielskej metropole, keď na antuke v bratislavskom NTC podľahli Česku 1:3. O jediný bod vo federálnom derby sa zaslúžili deblisti Filip Polášek s Igorom Zelenayom, Polášek deň po skončení súboja oznámil, že to bola jeho daviscupová derniéra.Generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška bol so žrebom spokojný.povedal Moška pre oficiálnu webovú stránku STZ.S Čiľanmi majú Slováci vyrovnanú bilanciu 1:1. V Prešove ich zdolali 3:2, na antuke v Rancague prehrali vo februári 2006 1:4. Garin s Jarrym počas uplynulého víkendu chýbali vo výbere juhoamerického tímu v kvalifikačnom súboji na pôde Švédska, v ktorom Čilania prehrali 1:3. Vo dvojhrách i vo štvorhre dostali šancu Marcelo Tomas Barrios Vera a Alejandro Tabilo.Slovenský kapitán Dominik Hrbatý považuje Čiľanov za ťažkého súpera, na ktorého má príjemné spomienky. V septembri 2001 totiž v prešovskej Mestskej športovej hale zdolal po päťsetovej bitke Marcela Riosa a vybojoval pre Slovensko rozhodujúci bod. "povedal pre TASR šéf slovenskej lavičky.