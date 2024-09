Slováci v Ču-chaji bez víťazstva, Tóth: Neboli sme ani raz favoriti

Ču-chaj 16. septembra (TASR) - Slovenským tenistom sa nepodarilo postúpiť na novembrový finálový turnaj Davisovho pohára v Malage. V C-skupine na harde v čínskom Ču-chaji prehrali postupne s Nemeckom, USA i Čile a v tabuľke obsadili posledné štvrté miesto. Podľa slov kapitána Tibora Tótha sa pod tento výsledok podpísal aj fakt, že v uplynulom období nedosiahli na turnajoch prenikavé výsledky.



"Vedeli sme, že podmienky v Ču-chaji budú ťažké, no boli rovnaké pre všetkých. Chalani bojovali v každom zápase zo všetkých síl. Netreba zabúdať, že ani v jednom dueli sme v Číne neboli favoriti, súperi mali vo svojom strede renkingovo lepšie postavených hráčov. Škoda, že s výnimkou Nora Gombosa toho v uplynulom období na turnajoch príliš neuhrali. Víťazstvá by im dodali viac sebavedomia a to mohlo v kľúčových momentoch v Ču-chaji rozhodnúť," uviedol Tóth v rozhovore pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.



O jediný slovenský víťazný bod v Ču-chaji sa zaslúžil najlepší singlista Jozef Kovalík, ktorý získal cenný skalp čilskej jednotky Alejandra Tabilla, 22. hráča svetového rebríčka ATP. Príjemným prekvapením boli výkony páru Norbert Gombos, Lukáš Klein, ktorý poriadne potrápil amerických deblových špecialistov Austina Krajiceka s Rajeevom Ramom. Proti čilskemu tandemu Nicolas Jarry, Marcelo Barrios Vera mali Slováci v treťom sete k dispozícii mečbal, no nevyužili ho a v koncovke slávili úspech Juhoameričania.



Z Ču-chaja si postup medzi elitnú osmičku do Malagy v predstihu zabezpečili USA a Nemecko. Z A-skupiny v Bologni idú ďalej obhajcovia trofeje domáci Taliani a Holanďania. Z "béčka" vo Valencii Austrálčania a Španieli a z D-skupiny v Manchestri Kanadania a Argentínčania. Žreb vyraďovacej časti je na programe vo štvrtok 19. septembra. Slovákov čaká v úvode sezóny 2025 kvalifikácia o postup na budúcoročný finálový turnaj.