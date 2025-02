STVR získala vysielacie práva na tímové súťaže až do roku 2027

Bratislava 14. februára (TASR) - Tenisoví fanúšikovia si budú môcť pozrieť mužský Davis Cup a ženský Billie Jean King Cup v najbližších troch rokov na obrazovkách STVR. Všetky reprezentačné zápasy Slovenska v prestížnych tímových súťažiach odvysiela stanica :Šport.



Pohár Billie Jean Kingovej sa od tohto roka odohrá v novom formáte. O postup na finálový turnaj sa bude bojovať v siedmich kvalifikačných skupinách. Slovensko zorganizuje jeden z miniturnajov. Tím pod vedením kapitána Mateja Liptáka druhý aprílový týždeň v Bratislave privíta USA a Dánsko. Každý deň sa odohrá jedno stretnutie, ktoré bude pozostávať z dvoch dvojhier a jednej štvorhry. Víťaz postúpi do Šen-čenu.



"Po vlaňajšom veľmi úspešnom pôsobení slovenského tímu v Pohári Billie Jean Kingovej bol o túto súťaž medzi vysielateľmi veľký záujem. Preto sme veľmi radi, že minimálne najbližšie tri roky ju diváci nájdu práve u nás, rovnako ako mužský Davisov pohár. Sme presvedčení, že reprezentačné zápasy Slovenska patria do portfólia verejnoprávneho :Športu, na jeho ďalšom rozširovaní kontinuálne pracujeme," uviedol v tlačovej správe Pavol Gašpar, poverený vedením Sekcie športu STVR.



Fanúšikovia tenisu si na obrazovkách STVR mohli pozrieť aj stretnutie 1. kola kvalifikácie Davisovho pohára Chorvátsko - Slovensko (31. januára - 1. februára v Osijeku). Slováci prehrali 1:3 a nepostúpili do 2. kola kvalifikácie.