Dimitrov postúpil do 2. kola na turnaji ATP v Ríme

dvojhra - 1. kolo:

Diego Sebastian Schwartzman (Arg.-12) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 6:2, 3:6, 7:6 (3)

Cameron Norrie (V. Brit.-9) - Luca Nardi (Tal.) 6:4, 6:4

John Isner (USA) - Francisco Cerundolo (Arg.) 6:4, 6:3

Grigor Dimitrov (Bulh.) - Brandon Nakashima (USA) 6:3, 6:4

Sebastian Baez (Arg.) - Tallon Griekspoor (Hol.) 6:3, 6:7 (9), 6:2





Rím 10. mája (TASR) - Bulharský tenista Grigor Dimitrov postúpil do 2. kola na turnaji ATP Masters 1000 v Ríme. V utorkovom zápase zdolal Američana Brandona Nakashimu v dvoch setoch 6:3 a 6:4. O postup do osemfinále zabojuje so štvrtým najvyššie nasadeným hráčom turnaja, Grékom Stefanosom Tsitsipasom.