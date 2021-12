Djokovič čoskoro oznámi, či bude hrať na Australian Open

Madrid 4. decembra (TASR) - Novak Djokovič po prehre Srbska v semifinále Davisovho pohára uviedol, že čoskoro oznámi, či bude štartovať na úvodnom tenisovom grandslame sezóny Australian Open.



Najlepší hráč súčasnosti odmieta potvrdiť, či je zaočkovaný proti koronavírusu, čo mu spôsobuje problémy so štartom na turnaji, ktorého organizátori akceptujú len účasť plne zaočkovaných hráčov.



"Neviem, kedy to potvrdím, no Australian Open je tu čoskoro, takže aj moje potvrdenie príde v krátkom čase," povedal Djokovič. Jeho krajine sa nepodarí po jedenástich rokoch vyhrať Davisov pohár, keď Filip Krajinovič nezvládol zápas dvojhry proti Bornovi Gojovi (6:4, 3:6, 2:6) a vo štvorhre podľahli chorvátskym súperom v dvoch setoch 5:7, 1:6.



"Vedeli sme, že ak bude víťazstvo závisieť na štvorhre, nebudeme favoriti. Hrali sme proti najlepšiemu páru na svete, tenistom, ktorí spolu hrajú stále, dobre sa poznajú a sú špecialisti na štvorhru," povedal Djokovič po zápase: "Ak chcete vyhrať Davis Cup, potrebujete deblistov, inak je to veľmi náročné." Informáciu priniesla agentúra AFP.