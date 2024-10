Djokovič dúfa v skoré vyriešenie dopingovej kauzy okolo Sinnera

Šanghaj 2. októbra (TASR) - Tenista Novak Djokovič v stredu vyjadril nádej, že sa dopingová kauza okolo súčasného lídra svetového rebríčka Jannika Sinnera vyrieši, čo najskôr. Tridsaťsedemročný Srb zároveň vyjadril poľutovanie nad "nedôslednosťou" tenisového antidopingového systému.



Talian Sinner v marci neprešiel dvoma dopingovými testami, ale úrady ho očistili a povolili mu pokračovať v hre. Svetová antidopingová agentúra (WADA) však v sobotu uviedla, že sa odvolala a žiada zákaz činnosti až na dva roky. Djokovič predtým povedal, že chápe pocity mnohých hráčov, ktorí si myslia, že Sinnera ochránilo jeho postavenie v rebríčku ATP.



"Je úplne zrejmé, že máme systém, ktorý nefunguje dobre. Je tu príliš veľa nezrovnalostí a je do toho zapojených mnoho riadiacich orgánov. Jednoducho celá táto kauza nášmu športu príliš nepomáha. Nech to dopadne akokoľvek, hlavné je, aby sa to vyriešilo," citovala z vyhlásenia 24-násobného grandslamového šampióna agentúra AFP.



Tenisové orgány prijali Sinnerovo vysvetlenie, že stopové množstvo steroidu sa do jeho organizmu dostalo neúmyselne od fyzioterapeuta, ktorý použil sprej s jeho obsahom na ošetrenie reznej rany. Následne hráčovi poskytol masáž a športovú terapiu.



Odvolanie WADA prípad znovu oživilo. "Je to pôsobivé, že cez to všetko dokáže hrať na tak vysokej úrovni," dodal Djokovič. Sinner i Španiel Carlos Alcaraz mieria na turnaj Masters do Šanghaja, kde spolu s Djokovičom patria k favoritom.