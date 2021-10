Djokovič ešte nevie, či bude štartovať na Australian Open

Belehrad 19. októbra (TASR) – Srbský tenista Novak Djokovič sa ešte nerozhodol, či bude štartovať na januárovom grandslamovom turnaji Australian Open. Svetová jednotka to v pondelok oznámila pre srbské noviny Blic.



Djokovič uviedol, že v priebehu dvoch týždňov očakáva presné informácie v súvislosti so zdravotnými opatreniami. Tento rok museli tenisti po príchode do Austrálie absolvovať dvojtýždňovú karanténu.



Tridsaťštyriročný Srb dostal aj otázku, či sa dal zaočkovať proti koronavírusu. „To je moja súkromná vec," odpovedal. Djokovič sa vlani dostal pod paľbu kritiky, keď zorganizoval jadranské turné. Niekoľko hráčov sa počas turnaja nakazilo.