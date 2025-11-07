Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Djokovič postúpil do finále dvojhry na turnaji ATP v Aténach

Na snímke srbský tenista Novak Djokovič odvracia loptičku Yannickovi Hanfmannovi z Nemecka v semifinále dvojhry na halovom turnaji ATP v Aténach 7. novembra 2025. Foto: TASR/AP

V dueli o titul nastúpi proti víťazovi súboja medzi Talianom Lorenzom Musettim a Američanom Sebastianom Kordom.

Autor TASR
Atény 7. novembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do finále dvojhry na halovom turnaji ATP v Aténach. Najvyššie nasadený hráč vyradil v semifinále Nemca Yannicka Hanfmanna 6:3, 6:4. V druhom sete otočil z 1:3. V dueli o titul nastúpi proti víťazovi súboja medzi Talianom Lorenzom Musettim a Američanom Sebastianom Kordom.



dvojhra - semifinále:

Novak Djokovič (Srb.-1) - Yannick Hanfmann (Nem.) 6:3, 6:4
.

