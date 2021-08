Djokovič sa odhlásil z turnaja v Cincinnati, sústredí sa na US Open

Cincinnati 10. augusta (TASR) – Srbský tenista Novak Djokovič sa odhlásil z turnaja ATP v Cincinnati. Svetový hráč číslo jeden sa chce zamerať na grandslamový US Open a potrebuje viac času na regeneráciu po olympijských hrách v Tokiu.



Tridsaťštyriročný Djokovič prehral na OH v semifinále dvojhry s Alexandrom Zverevom a následne v dueli o tretie miesto s Pablom Carrenom Bustom. „Potrebujem trochu viac času na oddych. Žiaľ, znamená to, že nebudem pripravený na Cincinnati, sústredím sa na US Open a chcem stráviť viac času s rodinou," citovala Djokoviča agentúra AFP.



Srb v tejto sezóne získal vo všetkých doterajších troch grandslamoch a má šancu stať sa prvým tenistom od roku 1969, ktorý skompletizuje kalendárny Grand Slam, vtedy sa to podarilo Rodovi Laverovi.