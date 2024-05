Djokovič sa predstaví na turnaji ATP v Ženeve, dostal voľnú kartu

Ženeva 17. mája (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa predstaví na budúcotýždňovom turnaji ATP v Ženeve. Od švajčiarskych organizátorov dostal v piatok voľnú kartu. Líder svetového rebríčka sa po alarmujúcom poklese výkonnosti chce dostať späť do formy pred blížiacim sa Roland Garros, kde bude obhajovať vlaňajší titul.



Djokovič, ktorý v stredu oslávi 37. narodeniny, bude mať v 1. kole voľný žreb a do turnajového diania sa zapojí až v 2. kole. Na antuke v Ženeve budú okrem neho štartovať napríklad aj skúsený Brit Andy Murray či svetová sedmička Casper Ruud z Nórska, informovala agentúra AFP.



Rekordný 24-násobný grandslamový šampión zažíva na svoje štandardy zatiaľ neúspešnú sezónu. V tomto roku sa na okruhu ATP ešte ani raz neprebojoval do finále, jeho najlepším výsledkom boli semifinálové účasti na Australian Open a v Monte Carle. Minulý víkend sa rozlúčil s turnajom v Ríme už v 3. kole dvojhry, keď ho šokujúco vyradil 29. nasadený Čiľan Alejandro Tabilo. Na podujatí navyše utrpel zranenie, keď ho pri podpisovaní autogramov nešťastne zasiahla do hlavy fľaša s vodou. Neskôr prezradil, že má po tomto incidente nevoľnosti a závrate.