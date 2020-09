Djokovič stále na čele rebríčka, Kovalík vypadol z najlepšej stovky

Rebríček ATP k 14. septembru:



1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 10.860 bodov, 2. (2.) Rafael Nadal (Šp.) 9850, 3. (3.) Dominic Thiem (Rak.) 7135, 4. (4.) Roger Federer (Švajč.) 6630, 5. (5.) Daniil Medvedev (Rus.) 5890, 6. (6.) Stefanos Tsitsipas (Gr.) 5095; 7. (7.) Alexander Zverev (Nem.) 3630; 8. (8.) Matteo Berrettini (Tal.) 2940, 9. (9.) Gael Monfils (Fr.) 2860, 10. (10.) David Goffin (Belg.) 2555... 102. (98.) Andrej MARTIN (SR) 641, 105. (104.) Norbert GOMBOS (SR) 587, 124. (123.) Jozef KOVALÍK (SR) 470, 161. (166.) Martin KLIŽAN (SR) 352, 174. (175.) Filip HORANSKÝ (SR) 327

New York 14. septembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič je na čele rebríčka ATP napriek diskvalifikácii na grandslamovom turnaji US Open. Pred Španielom Rafaelom Nadalom, ktorý v New Yorku neúčinkoval, má však náskok iba 210 bodov. Tretí je Dominic Thiem, Rakúšan si bodovo výrazne polepšil po tom, ako vo Flushing Meadows získal svoj premiérový grandslamový titul. Za Nadalom zaostáva o 725 bodov. V top 10 nastala jediná zmena, keď sa do elitnej desiatky posunul Španiel Roberto Bautista Agut.Najlepší slovenský singlista Andrej Martin klesol z 98. na 102. miesto, Norbert Gombos si pohoršil o jednu pozíciu a je na 105. priečke.