Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 6. november 2025Meniny má Renáta
< sekcia Šport

Djokovič zdolal Borgesa, postúpil do semifinále turnaja ATP

.
Na snímke srbský prezident Novak Djokovič. Foto: TASR/AP

V najlepšom kvartete nebude chýbať ani Talian Lorenzo Musetti, ktorý bojuje o účasť na turnaji majstrov v Turíne.

Autor TASR
Atény 6. novembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do semifinále dvojhry na halovom turnaji ATP v Aténach. Najvyššie nasadený hráč vyradil vo štvrťfinále turnajovú šestku Nuna Borgesa, Portugalčana zdolal 7:6 (1), 6:4. Dvadsaťštyrinásobný grandslamový šampión sa v semifinále stretne s víťazom duelu medzi Američanom Marcosom Gironom a Nemcom Yannickom Hanfmannom.

V najlepšom kvartete nebude chýbať ani Talian Lorenzo Musetti, ktorý bojuje o účasť na turnaji majstrov v Turíne. V pozícii nasadenej dvojky si poradil s päťkou „pavúka“ Alexandrem Müllerom z Francúzska v dvoch setoch 6:2, 6:4. V boji o finále sa stretne s Američanom Sebastianom Kordom. Ak si chce Musetti vybojovať miestenku na ATP Finals v Turíne, musí turnaj v gréckej metropole vyhrať.



dvojhra - štvrťfinále:

Lorenzo Musetti (Tal.-2) - Alexandre Müller (Fr.-5) 6:2, 6:4, Sebastian Korda (USA) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 6:3, 6:2, Novak Djokovič (Srb.-1) - Nuno Borges (Portug.-6) 7:6 (1), 6:4
.

Neprehliadnite

Zomrela známa slovenská herečka z nitrianskeho divadla

POKLAD NA ZÁHRADE: Pri kopaní bazéna našli zlato za 700 000 eur

Jablko roka chutí po marakuji a mangu: Titul získala táto odroda

Prezident víta ponuku Poľska do budúcna dovážať do SR plyn z USA