Djokovič zdolal Musettiho a získal 101. titul
Autor TASR
Atény 7. novembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič triumfoval vo finále dvojhry na halovom turnaji ATP v Aténach. Najvyššie nasadený hráč zdolal v sobotňajšom zápase druhého nasadeného Taliana Lorenza Musettiho v troch setoch 4:6, 6:3 a 7:5.
Pre tridsaťosemročného Srba to bol už 101. titul v kariére. Viac majú na konte iba Švajčiar Roger Federer (103) a Američan Jimmy Connors (109).
dvojhra - finále:
Novak Djokovič (Srb.-1) - Lorenzo Musetti (Tal.-2) 4:6, 6:3, 7:5
