Djokovič zdolal Musettiho a získal 101. titul

Srbský tenista Novak Djokovič pózuje s trofejou po jeho výhre nad Talianom Lorenzom Musettim vo finále halového tenisového turnaja ATP v Aténach 8. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Najvyššie nasadený hráč zdolal v sobotňajšom zápase druhého nasadeného Taliana Lorenza Musettiho v troch setoch 4:6, 6:3 a 7:5.

Autor TASR
Atény 7. novembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič triumfoval vo finále dvojhry na halovom turnaji ATP v Aténach. Najvyššie nasadený hráč zdolal v sobotňajšom zápase druhého nasadeného Taliana Lorenza Musettiho v troch setoch 4:6, 6:3 a 7:5.

Pre tridsaťosemročného Srba to bol už 101. titul v kariére. Viac majú na konte iba Švajčiar Roger Federer (103) a Američan Jimmy Connors (109).

dvojhra - finále:

Novak Djokovič (Srb.-1) - Lorenzo Musetti (Tal.-2) 4:6, 6:3, 7:5
