Djokoviča po kritike bránia jeho otec aj tréner Ivaniševič

Belehrad 24. júna (TASR) – Chorvátsky tenisový tréner Goran Ivaniševič sa postavil na obranu svojho zverenca Novaka Djokoviča. Nepáči sa mu prehnaná kritika voči srbskej svetovej jednotke, ani to, že rozšírenie koronavírusu medzi hráčmi na turnaji Adria Cup niektorí údajne až priveľmi politizujú.



Djokovič v utorok informoval, že mal pozitívny test na nový koronavírus. Ešte predtým oznámili rovnakú správu ďalší traja tenisti, ktorí hrali na sérii balkánskych turnajov. Druhý diel podujatia sa konal cez víkend v chorvátskom Zadare a nedohrali ho.



„Cítim zodpovednosť a ľutujem každý prípad nakazenia. Lenže niektoré veci skrátka nemôžete ovplyvniť. Už to nezmeníme. Zároveň ma mimoriadne znepokojuje, že nás označujú za hlavných vinníkov a snažia sa zbierať politické body na náš úkor," povedal bývalý úspešný hráč a víťaz Wimbledonu z roku 2001 Ivaniševič v rozhovore pre srbský Blic.



Intenzívnym spôsobom sa na obranu svojho syna postavil aj Srdjan Djokovič. Hlavnú vinu pritom pripisuje Bulharovi Grigorovi Dimitrovovi, ktorý mal pozitívny test ako prvý.



„Dimitrov hrubo poškodil našu rodinu. Prečo sa to stalo? Lebo ten chlap pravdepodobne pricestoval nakazený ktovie od koho. Nenechal sa testovať tu, ale niekde inde. Poškodil nás a aj chorvátskych organizátorov turnaja," hneval sa Djokovičov otec pre srbský denník Kurir.