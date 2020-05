Djokovičova tour aj s A. Zverevom, potvrdil účasť v Belehrade

Berlín 25. mája (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev sa zúčastní na turnajovej tour po Balkáne, ktorú organizuje Novak Djokovič.



Líder svetového rebríčka, ktorý plánuje usporiadať sériu miniturnajov a zápasov v období, keď pre pandémiu koronavírusu zrušili všetky podujatia ATP do 31. júla, to oznámil v pondelok: "Mám dobré správy, Saša Zverev potvrdil, že príde do Belehradu."



Zverev sa pripojí k Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi a Bulharovi Grigorovi Dimitrovovi, ktorí sa predstavia na prvom turnaji série od 13. do 14. júna v Belehrade. "Jadranská tour" by mala trvať do 5. júla a pokračovať v chorvátskom Zadare, bosnianskych mestách Banja Luka a Sarajevo i na zatiaľ neznámom mieste v Čiernej Hore. Zatiaľ nie je jasné, či sa budú miniturnaje konať s divákmi. "Verím, že do 13. júna sa zmenia opatrenia a možno budeme mať aj publikum," uviedol Djokovič.



Finančný výťažok z turnajov poputuje na rôzne charitatívne účely. "Všetky príjmy, či už od sponzorov, z národných či medzinárodných vysielacích práv, všetko pôjde humanitárnym organizáciám," dodal Srb.



Turnaje pod hlavičkami ATP a WTA prerušili v marci a nevrátia sa minimálne do konca júla. Informovala o tom agentúra AP.