Dvadsaťnásobný grandslamový šampión Roger Federer oslavuje 40 rokov

Bazilej/Bratislava 6. augusta (TASR) - Vďaka tenisovým zručnostiam, elegancii či džentlmenskému vystupovaniu patrí Roger Federer medzi najobľúbenejších športovcov na svete. Mnohí odborníci i fanúšikovia ho považujú za jednu z najväčších postáv v histórii tenisu. Roger Federer, dvadsaťnásobný grandslamový šampión a stále aktívny švajčiarsky tenista, sa v nedeľu 8. augusta dožíva 40 rokov.Profesionálnu kariéru odštartoval v roku 1998 a odvtedy takmer nepretržite figuruje v najlepšej desiatke v rebríčku ATP, na čele ktorého kraľoval v piatich obdobiach do mája 2018 309 týždňov, z toho medzi rokmi 2004 – 2008 237 týždňov bez prerušenia. Aktuálne figuruje na 9. mieste.Roger Federer sa narodil 8. augusta 1981 v Bazileji. Pre tenis sa definitívne rozhodol potom, ako si vyskúšal bedminton, basketbal či stolný tenis. V roku 1998 na Australian Open odohral prvý juniorský grandslamový turnaj, na ktorom postúpil do semifinále. Na Roland Garros vypadol už v prvom kole, ale všetko si následne vynahradil vo Wimbledone, kde dosiahol víťazstvo v singli aj v štvorhre. Juniorské wimbledonské tituly naštartovali už v tom istom roku aj jeho kariéru medzi dospelými, ale prvú plnohodnotnú sezónu medzi nimi odohral v roku 1999.Prvý grandslamový turnaj medzi mužmi zakúsil v roku 1999 v Paríži, kde vypadol v prvom kole. V grandslamovej štvorhre debutoval na wimbledonskej tráve, kde sa spolu s Lleytonom Hewittom prebojoval do semifinále. Už v tejto sezóne sa však ako najmladší hráč histórie ocitol v prvej 100-ke rebríčka ATP, keď obsadil 95. miesto a v roku 1999 porazil prvýkrát aj hráča prvej desiatky, ktorým bol Carlos Moya.V roku 2001 vyhral v Miláne prvý ATP turnaj, troma víťazstvami dopomohol Švajčiarsku vyradiť USA v prvom kole Davisovho pohára a dosiahol štvrťfinálové umiestnenia na Roland Garros a vo Wimbledone. Pričom na ceste do wimbledonského štvrťfinále porazil Američana Peta Samprasa. O rok neskôr sa prvýkrát zúčastnil Turnaja majstrov, na ktorom v semifinále skončil na rakete Hewitta.Rok 2003 bol pre Federera rokom prvého zisku granslamového titulu, keď 6. júla vo finále porazil Austrálčana Marka Philippoussisa a stal prvým Švajčiarom, ktorý vyhral legendárny Wimbledon. Okrem toho výrazne dopomohol Švajčiarsku k postupu do semifinále v Davisovom pohári a prvý raz vyhral prestížny Turnaj majstrov.V roku 2004 Federer definitívne potvrdil svoju dominanciu na tenisových kurtoch, keď obhájil titul z Wimbledonu, triumfoval na Australian Open a titul si odniesol aj z US Open. Úspešný rok zakončil víťazstvom na Turnaji majstrov a stal sa prvýkrát svetovou jednotkou.Federerovu dlhoročnú a unikátnu kariéru zatiaľ zdobí rekordných 20 grandslamových titulov, z ktorých osem (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017) vybojoval vo Wimbledone, šesť (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) triumfov zaznamenal na Australian Open, päť (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) si odniesol z US Open a jeden (2009) z Roland Garros. Turnaj majstrov vyhral zatiaľ šesťkrát a to v rokoch 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 a 2011.Z Pekingskej olympiády v roku 2008 si spolu s krajom Stanom Wawrinkom odniesol zlato zo štvorhry. Striebornú olympijskú medailu vo dvojhre vybojoval v Londýne 2012. V roku 2014 so švajčiarskym tímom vyhral Davis cup a trikrát (2001, 2018, 2019) zaznamenal víťazstvo v Hopmanovom pohári, prvé s Martinou Hingisovou a ďalšie dve s Belindou Benčičovou.Na okruhu ATP vyhral viac ako sto turnajov v dvojhre. Zaznamenal 30 finálových účastí na turnajoch veľkej štvorky. Vedie štatistiky víťazných zápasov na grandslamových turnajoch a patrí k najlepšie zarábajúcim tenistom.Angažuje sa aj v rôznych charitatívnych projektoch. V roku 2003 založil nadáciu na podporu ľudí v núdzi, bol tiež vyslancom Detského fondu UNICEF.V apríli 2009 sa oženil so svojou dlhoročnou priateľkou Miroslavou Vavrinecovou - rodáčkou zo slovenských Bojníc, s ktorou ma štyri deti. V júli 2009 sa im narodil dcéry - dvojčatá - Myla Rose a Charlene Riva a v máji 2014 prišli na svet chlapci – dvojčatá – Leo a Lenny.