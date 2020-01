Dym z požiarov nespôsobí odloženie Australian Open

Sydney 7. januára (TASR) - Dym z ničivých lesných požiarov v Austrálii by nemal viesť k odloženiu úvodného grandslamového turnaja roka Australian Open (20. januára - 2. februára). Uviedli to organizátori podujatia, ktorí tvrdia, že urobili všetky možné opatrenia, aby ochránili zdravie športovcov a zaistili ich bezpečnosť.



Dym z požiarov v Austrálii, pri ktorých zomrelo už 25 ľudí, zahalil v uplynulých dňoch Melbourne. V reakcii na to srbský tenista Novak Djokovič, ktorý je aj prezident Rady hráčov ATP, povedal, že organizátori Australian Open by mali zvážiť odloženie turnaja, ak sa podmienky nezlepšia. Riaditeľ podujatia Craig Tiley však vyhlásil, že o tejto možnosti usporiadatelia neuvažujú. "Bolo veľa špekulácií, či dym z lesných požiarov ovplyvní Australian Open. Vzhľadom na všetky informácie, ktorými disponujeme, a pozitívnu predpoveď počasia na najbližšie dni neočakávame žiadne presuny. Urobili sme dodatočné opatrenia, aby sme zabezpečili, že Australian Open sa uskutoční podľa plánu," povedal Tiley.



Hoci fotografie zachytávajúce požiare sú znepokojujúce, podľa šéfa Tennis Australia nie sú životy ľudí v Melbourne ohrozené. "Najbližšie požiare sú od mesta vzdialené stovky kilometrov. Na mieste budú operovať meteorológovia a experti na kvalitu ovzdušia, ktorí budú analyzovať všetky dostupné dáta a v reálnom čase vyhodnocovať v kvalitu ovzdušia v Melbourne Parku," citovala Tileyho agentúra AFP. Kvalifikácia do hlavnej súťaže Australian Open štartuje už budúci týždeň.