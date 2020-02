Kecmanovič postúpil do semifinále turnaja ATP v New Yorku

Dvojhra - štvrťfinále:



Miomir Kecmanovič (6-Srb.) - Ugo Humbert (4-Fr.) 3:6, 6:2, 6:4

Kyle Edmund (8-V.Brit.) - Kwon Soon-woo (Kór.) 3:6, 6:2, 7:6 (5)

New York 15. februára (TASR) – Srbský tenista Miomir Kecmanovič postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP v New Yorku. Ako šiesty nasadený hráč zdolal vo štvrťfinále Francúza Uga Humberta v troch setoch 3:6, 6:2, 6:4.