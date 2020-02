Farah napriek pozitívnemu dopingovému nálezu nedostane žiadny trest

Londýn 10. februára (TASR) – Líder svetového rebríčka tenistov vo štvorhre Kolumbijčan Robert Farah vyviazol napriek pozitívnemu dopingovému nálezu bez trestu. Rozhodla o tom Medzinárodná tenisová federácia (ITF).



Farahovi našli pri náhodnej tréningovej kontrole minulý rok v októbri v tele stopy po anabolickom steroide boldenon. Deblový víťaz vlaňajšieho Wimbledonu i US Open uviedol, že látka sa mu do tela dostala po konzumácii kontaminovaného mäsa v jeho rodnej Kolumbii.



ITF po vypočutí prijala jeho argumenty a pripomenula, že to bolo prvé porušenie antidopingových pravidiel z jeho strany. Farah pre kauzu vynechal úvodný tohtoročný grandslamový turnaj Australian Open.



Svetová antidopingová agentúra a jej partnerská organizácia v Kolumbii sa môžu proti verdiktu odvolať na Športový arbitrážny súd v Lausanne, pripomenula agentúra SID.