Tenis-Fed Cup: Británia zahrá proti Slovensku bez jednotky Kontovej

Bratislava 19. januára (TASR) - Britské tenistky nastúpia vo fedcupovom kvalifikačnom stretnutí proti Slovensku (7. - 8. február) bez svojej jednotky Johanny Kontovej.



Najväčšiu hviezdu ostrovaniek dlhodobo trápi zranené koleno, kvôli ktorému vynechala aj vlaňajší US Open. V prebiehajúcej sezóne štartovala na turnaji v Brisbane, kde skončila v úvodnom kole na rakete Češky Barbory Strýcovej. Trinástka svetového rebríčka plánuje napriek zdravotným problémom štartovať na prvom Grand Slame sezóny Australian Open, no Fed Cup v prebiehajúcej sezóne vynechá.



"Musím sa starať o svoje telo a robiť rozhodnutia, ktoré nie sú jednoduché. Fed Cup bol vždy moja srdcová záležitosť, o to bolo toto rozhodnutie náročnejšie. Vo Fed Cupe však nekončím natrvalo, iba pre túto sezónu," povedala 28-ročná Kontová. Informoval o tom portál stz.sk.