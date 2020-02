FED CUP: Kužmovú nahradila v úvodnej nedelňajšej dvojhre Šramková

Bratislava 8. februára (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová nenastúpila v úvodnej nedeľňajšej dvojhre kvalifikačného duelu o postup na finálový turnaj Pohára federácie proti Veľkej Británii. Nahradila ju Rebecca Šremková, ktorá na antuke v bratislavskom NTC čelila britskej jednotke Heather Watsonovej.



Kužmová v piatok po trojsetovej dráme zdolala Hariett Dartovú a vybojovala pre Slovensko druhý bod. Po skočení zápasu však uviedla, že bola prechladnutá a na kurte sa necítila dobre. Pre indispozíciu sa nezúčastnila ani na pozápasovej tlačovej konferencii, pred médiá predstúpila až v sobotu popoludní.



"Po emocionálnej stránke to bol jeden z najťažších zápasov, aké som kedy hrala. Veľmi som chcela vyhrať, hrali sme veľmi dlho. Dva dni sa necítim dobre, bolí ma hrdlo. O to som radšej, že sa mi podarilo vyhrať. Ak by som nehrala za Slovensko, asi by som ani nenastúpila. O skreči som vôbec nepremýšľala, chcela som tento duel za každú cenu vyhrať. Diváci ma hnali dopredu, podporovala ma aj moja rodina. Súperka hrala neskutočne, nerobila chyby, musela som si všetko uhrať sama," uviedla líderka slovenského tímu.



Jeden z kľúčových bol gem za stavu 2:3 v druhom sete, v ktorom Kužmová odvrátila tri brejkbaly. "Dala som tam dve esá a podržala som si servis. Bol to dôležitý gem, Ak by som bola set dole a v druhom prehrávala 2:4, už by som to otáčala ťažko. Pri mečbaloch to bolo veľmi náročné. Chcela som, aby sa zápas čím skôr skončil a aby som bola čo najrýchlejšie preč z kurtu. Bolo toho už na mňa veľa. Bola som na seba nahnevaná, že som nevyužila päť mečbalov. Ešte aj v noci som rozmýšľala o tom, čo by sa stalo, ak by som ten zápas bola prehrala. Spala som asi dve hodiny. V úvode sezóny som prehrala niekoľko zápasov a moje sebavedomie nebolo optimálne. Som hrdá na to, ako som zvládla koncovku duelu s Dartovou. Mám chrípku, dúfam však, že o dva dni budem už v poriadku. Modlím sa, aby ma na turnaji WTA v Petrohrade dali hrať 1. kolo až v utorok."