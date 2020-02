FED CUP: Slovenky delil bod od postupu do Budapešti

Bratislava 8. februára (TASR) - Lepší začiatok kvalifikačného duelu o postup na finálový turnaj tenisového Pohára federácie si slovenský kapitán Matej Lipták ani nemohol želať. Anna Karolína Schmiedlová s Viktóriou Kužmovou uspeli proti Veľkej Británii v úvodných dvojhrách a na účasť v Budapešti potrebovali Slovenky v sobotu získať už iba jediný bod.



Zataľčo Schmiedlová stratila na antuke v bratislavskom NTC proti britskej jednotke Heather Watsonovej iba päť gemov, prechladnutá Kužmová musela o víťazstvo proti Hariett Dartovej bojovať takmer tri hodiny. "Som rád, že Kaja s Viki to zvládli, 2:0 po prvom dni je ideálny scenár, ktorý sme si všetci priali. Kaja odohrala proti Watsonovej skvelý zápas. Je vidieť, že na antuke sa cíti najlepšie, je v hernej pohode. Jej systém hry na Watsonovú platil. Hernú stratégiu bola schopná dodržať celý zápas, výborne servovala. Som veľmi spokojný s jej výkonom. Pevne verím, že naň nadviaže aj v sobotu, ak bude musieť hrať," uviedol šéf slovenskej lavičky.



Duel medzi Kužmovou a Dartovou priniesol veľkú drámu a bol ako na hojdačke. V úvodnom dejstve nevyužila Slovenka tri setbaly a napokon ho prehrala v tajbrejku. V treťom sete Kužmová prišla o náskok 5:2 a nepremenila päť mečbalov, v koncovke však napokon slávila úspech. "Bol to jeden z jej horších výkonov, no som šťastný, že Viki napokon vydrela víťazstvo. Nebola vo svojej koži. Bolo to spôsobené prechladnutím, ale aj tým, že si príliš pripúšťala, že hrá doma pred slovenskými fanúšikmi. Cítila zodpovednosť za tím. Veľmi chcela vyhrať a potvrdiť úlohu favoritky, no mentálne sa trápila na returne. Gemy sa servise mala pod kontrolou a väčšinou si ich vyhrávala suverénne. Na returne bol však jej koncept slabší a oveľa opatrnejší, čo u Viki nie je optimálne. Toto víťazstvo bolo veľmi potrebné na to, aby získala sebavedomie do ďalších zápasov."



Kužmová sa po triumfe nad Dartovou cítila vyčerpaná a pre indispozíciu sa nemohla zúčastniť ani na oficiálnej pozápasovej tlačovej konferencii. Lipták však dúfal, že choroba neohrozí jej štart v sobotňajšom dueli tímových jednotiek proti Watsonovej so začiatkom o 16.00 h. "Vždy sú pripravené aj iné alternatívy. Nikdy neviete, čo sa môže v noci stať. Viki je však každopádne naša líderka a prvá hráčka tímu. Je to o tom, aby sa mentálne a vnútorne upokojila. Verím, že víťazný zápas proti Dartovej ju upokojí a presvedčí o tom, že jej tenis má svoju kvalitu. Potom predvádza hru, ktorej je schopná. Rátam s tým, že Viki bude pripravená na zápas s Wastonovou a aj na debla, ak by bolo potrebné, aby nastúpila."