TENIS-FED: Slovenky postúpili na finálový turnaj v Budapešti

Kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Pohára federácie:



SLOVENSKO - Veľká Británia 3:1



Anna Karolína Schmiedlová - Heather Watsonová 6:2, 6:3,



Viktória Kužmová - Hariett Dartová 6:7 (3), 6:3, 7:5



Rebecca Šramková - Watsonová 0:6, 5:7



Schmiedlová - Dartová 7:5, 6:3

Bratislava 8. februára (TASR) - Slovenské tenistky sa prebojovali na finálový turnaj Pohára federácie v Budapešti (14.-19. apríla). V kvalifikačnom dueli svetovej skupiny zdolali v Bratislave Veľkú Britániu 3:1. O rozhodujúci tretí bod sa na antuke v NTC zaslúžila Anna Karolína Schmiedlová, ktorá v súboji tímových dvojok zvíťazila nad Hariett Dartovou 7:5, 6:3.Slovenky spoznajú svoje súperky na finálovom turnaji v utorok, keď je v Budapešti na programe žreb. Dvanásť družstiev rozdelia do štyroch trojčlenných skupín, do semifinále postúpia iba ich víťazi. Účasť v Budapešti už majú okrem Slovenska istú vlaňajší fedcupoví finalisti Francúzsko s Austráliou, Česko ako držiteľ voľnej karty, domáce Maďarsko, Španielsko, Švajčiarsko, Nemecko, Belgicko, Rusko a Bielorusko. Posledný postupujúci vzíde zo zápasu USA - Lotyšsko, po úvodných dvojhrách viedli Američanky 2:0.Schmiedlová bola hlavnou strojkyňou slovenského triumfu nad Britkami, keď vyhrala obe dvojhry. Proti Dartovoej nastúpila s cieľom nadviazať na výborný výkon z piatkového zápasu proti Heather Watsonovej, v ktorom stratila iba päť gemov. Slovenke vyšiel začiatok a vďaka brejku v šiestom geme viedla 4:2. Dartová však následne vyrovnala na 4:4. Britka hrala rovnako ako v súboji s Viktóriou Kužmovou odvážne, vychádzal jej obojručný bekhend po čiare. V koncovke setu však mala navrch Schmiedlová, ktorá hrala konštantne a vo výmenách robila menej nevynútených chýb.V úvodnom geme druhého dejstva musela Schmiedlová tuho bojovať o svoj servis, odvrátila dva brejkbaly. To isté sa jej podarilo aj za stavu 1:1, keď otočila z 15:40. Pri vyrovnaní na zhodu mala šťastie, keď loptička z rakety Dartovej skončila milimetre za základnou čiarou. Diváci sledovali v týchto momentoch výborný tenis, obe hráčky dávali do toho maximum. Schmiedlová borcovaná domácimi fanúšikmi predviedla za stavu 3:2 plejádu víťazných forhendov a zobrala Dartovej servis. Následne zvládla náročný gem na servise, v ktorom prehrávala 0:40 a po potvrdení brejku už dotiahla zápas do úspešného konca. Za stavu 5:3 premenila pri vlastnom servise v poradí tretí mečbal.uviedla Schmiedlová v prvej reakcii pre RTVS.Kapitán slovenského tímu Matej Lipták bol rád, že jeho zverenky splnili vytúžený cieľ.Dartová mala po prehre so Schmiedlovou zmiešané pocity.Britská kapitánka Anne Keothavongová vyzdvihla výkony Dartovej.