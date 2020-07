Slovenské tenistky prehrali s Českom, Vondroušová porazila Kužmovú

Na snímke česká tenistka Markéta Vondroušováodvracia úder Slovenky Viktórie Kužmovej v úvodnej dvojhre druhého hracieho dňa priateľského stretnutia fedcupových tímov Slovensko - Česko v Bratislave v nedeľu 5. júla 2020. Foto: TASR - Martin Baumann

priateľské stretnutie fedcupových tímov



Slovensko - Česko 1:2



Anna Karolína Schmiedlová - Markéta Vondroušová 1:6, 2:6



Viktória Kužmová - Tereza Martincová 7:6 (6), 4:6, 6:3



Kužmová - Vondroušová 3:6, 4:6







Bratislava 5. júla (TASR) - Slovenské tenistky prehrávajú v priateľskom stretnutí fedcupových tímov s Českom 1:2. O druhý bod pre české farby sa na harde v bratislavskom NTC zaslúžila Markéta Vondroušová, ktorá v dueli tímových jednotiek zdolala Viktóriu Kužmovú 6:3, 6:4.Najlepšej slovenskej singlistke vyšiel úvod stretnutia a po rýchlom brejku sa ujala vedenia 2:0. Vondroušová však vyrovnala na 2:2 a v koncovke setu mala jasne navrch. Vlaňajšia finalistka Roland Garros hrala variabilne, mixovala údery a účinne využívala stopbaly. Kužmová sa snažila o agresívnu hru, no vo výmenách príliš kazila.V druhom dejstve si až do ôsmeho gemu obe hráčky suverénne vyhrávali svoje podania. Za stavu 4:3 sa Vondroušová vďaka kvalitnému returnu dostala k brejkbalu a po nevynútenej chybe Kužmovej ho aj využila. Slovenka síce následne kontrovala rebrejkom a znížila na 4:5, no v desiatom geme ju opäť nepodržalo podanie. Vondroušová využila hneď prvý mečbal.pochvaľovala si Vondroušová.