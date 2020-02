Tenis-Fed: Šramková prehrala s Watsonovou

Kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Pohára federácie:



SLOVENSKO - Veľká Británia 2:1



Anna Karolína Schmiedlová - Heather Watsonová 6:2, 6:3,



Viktória Kužmová - Hariett Dartová 6:7 (3), 6:3, 7:5



Rebecca Šramková - Watsonová 0:6, 5:7



Bratislava 8. februára (TASR) - Slovenské tenistky vedú v kvalifikačnom dueli o postup na finálový turnaj Pohára federácie nad Veľkou Britániou 2:1. O úvodný bod pre ostrovný tím sa na antuke v bratislavskom NTC zaslúžila britská jednotka Heather Watsonová po triumfe 6:0, 7:5 nad Rebeccou Šramkovou. Tá v prvom sobotňajšom singli nahradila zdravotne indisponovanú líderku slovenského družstva Viktóriu Kužmovú.Watsonová mala proti Šramkovej raketový štart. Po dvoch rýchlych brejkoch si vybudovala náskok 4:0 a za 25 minút uštedrila Slovenke "kanára". Britka ťažila z kvalitného prvého podania, hrala rýchlo a presne. Šramková robila vo výmenách priveľa nevynútených chýb, pri mnohých loptičkách bola neskoro. V druhom dejstva Slovenka držala so súperkou krok, začal jej vychádzať obojručný bekhend po čiare. Za stavu 2:2 síce prišla o servis, no hneď vzápätí kontrovala rebrejkom a aj ďalší gem získala vo svoj prospech. Koncovka však patrila Watsonovej. Za stavu 5:5 Britka zobrala Šramkovej podanie a v ďalšom geme premenila hneď prvý mečbal.uviedla v prvej reakcii pre RTVS Šramková, ktorá stále čaká na prvý domáci víťazný fedcupový zápas co dvojhre.