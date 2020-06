Pre Hrbatého bude zápas s Českom zrejme kapitánska derniéra

Bratislava 29. júna (TASR) – Kvarteto slovenských tenistiek Viktória Kužmová, Anna Karolína Schmiedlová, Rebecca Šramková, Katarína Kužmová figuruje v nominácii na medzištátny fedcupový zápas s Českom. Hrať sa bude 4. – 5. júla v bratislavskom NTC. V Prahe sa v rovnakom termíne uskutoční daviscupový duel, slovenskú päticu tvoria Andrej Martin, Norbert Gombos, Filip Horanský, Lukáš Klein, Igor Zelenay.



Kapitán českého fedcupového tímu Petr Pála nominoval na federálne derby o Pohár priateľstva trojicu Petra Kvitová, Markéta Vondroušová, Tereza Martincová. Sobotňajší i nedeľňajší program na harde pod otvorenou strechou AXA arény odštartuje o 14:00. Šéf českej daviscupovej lavičky Jaroslav Navrátil vyrukuje s Jiřím Veselým, Lukášom Rosolom, Zdeňkom Kolářom a Jonášom Forejtkom. V sobotu i v nedeľu sa na antuke pražskej Sparty začne o 11:00. V Bratislave sa počas prvého júlového víkendu budú konať aj priateľské stretnutia mužov do 23 rokov a juniorov i junioriek do 16 rokov. Praha bude dejiskom duelu žien do 23 rokov, juniorov a junioriek do 18 i 14 rokov.



Slovenky ťahali vo všetkých troch súťažných fedcupových stretnutiach s Češkami za kratší koniec. Naposledy sa obe družstvá stretli vo februári 2011, zverenky kapitána Mateja Liptáka podľahli súperkám 2:3. Muži sa pokúsia odplatiť federálnemu rivalovi prehru 1:3 z marcového bratislavského kvalifikačného súboja o postup na finálový turnaj Davisovho pohára v Madride. Najväčší podiel na víťazstve Česka mal Jiří Veselý, ktorý vo dvojhrách zdolal Kovalíka i Martina.



Lipták považuje duel proti Češkám za výzvu. „Je super, že naše baby budú mať po dlhšom čase možnosť zmerať si sily s najlepším tímom na svete. Fanúšikovia môžu vidieť v akcii dvojnásobnú wimbledonskú šampiónku Peťu Kvitovú. V nominácii chýba Karolína Plíšková, zrejme ma nabitý program. Koronakríza nám dovolila zorganizoval toto stretnutie, pre naše dievčatá to bude veľká skúsenosť. Rozhodol som sa zaradiť do nominácie aj Katku Kužmovú, ktorú chcem vyskúšať vo štvorhre. Češky budú v pozícii favoritiek, každý získaný bod bude úspechom."



Pre Dominika Hrbatého bude duel s Českom zrejme posledný vo funkcii slovenského daviscupového kapitána. V septembri mal viesť tím v domácom dueli s Čile, no ten preložili na rok 2021.



„Chlapcom som sa už poďakoval za tri roky, ktoré sme spolu prežili. Po ľudskej stránke sa posunuli, urobili neuveriteľný kus roboty. Vytvorili výbornú partiu, do ktorej sa nám podarilo začleniť aj Lukáša Lacka s Martinom Kližanom, hoci majú obrovské egá. Po zápase s Českom všetci pôjdeme spolu na pivo, sme všetci veľká rodina."



Proti Česku očakáva prestížny súboj so všetkým čo k tomu patrí.



„Bude sa bojovať o každú loptičku. Chlapci sa na zápasy veľmi tešia. Pokúsime sa o symbolický revanš za prehru z Bratislavy. V nominácii chýba Jojo Kovalík. Rozhodol som sa dať šancu hráčom, ktorí majú najlepšiu formu. Lukáša Kleina by som chcel vyskúšať vo dvojhre i v debli. Filip Polášek zatiaľ neuvažuje o návrate do daviscupového tímu, ak sa nejaké veci nevyriešia, plánuje začať s prípravou na US Open."



Český kapitán Navrátil vníma zápas ako náplasť za to, že sa v novembri neuskutoční finálový turnaj v Madride. „Som sklamaný, pretože situácia v Španielsku sa zlepšuje a počet nakazených koronavírusom klesá. Pokúsime sa nadviazať na víťazstvo nad Slovenskom z Bratislavy, Zorganizovať sériu vzájomných stretnutí považujem za výbornú myšlienku."