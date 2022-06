Federer priznal, že rekonvalescencia ide pomaly: Musím byť trpezlivý

Lausanne 12. júna (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer priznal, že jeho rekonvalescencia po operácii kolena prebieha veľmi pomaly.



"Sem-tam si zahrám s mojimi štyrmi deťmi, no veci sa hýbu pomaly," uviedol bývalý líder svetového rebríčka v rozhovore pre švajčiarsku televíziu SRF.



Dvadsaťnásobný grandslamový šampión pauzuje od minuloročného Wimbledonu. V 1. kole v zápase s Francúzom Adrianom Mannarinom utrpel zranenie pravého kolena, ktoré mu operovali už tretíkrát v kariére. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa vráti do súťažného kolotoča, hoci sa prihlásil na septembrový Laver Cup a októbrový turnaj Swiss Indoors v Bazileji.



"Na konci augusta som podstúpil operáciu a ľudia sa ma odvtedy neustále pýtajú, ako som na tom. Ja im vždy odpoviem, že to ešte potrebuje čas. Musím zostať trpezlivý. Robím konštantný progres," dodal 40-ročný Federer, ktorý sa teraz koncentruje najmä na fyzickú kondíciu a päť- až šesťkrát do týždňa chodí do posilňovne.