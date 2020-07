Federer sa chce vrátiť v roku 2021 v plnej sile, myslí aj na olympiádu

Zürich 6. júla (TASR) – Švajčiar Roger Federer sa po dvoch operáciách kolena plánuje v ďalšom roku vrátiť do tenisového kolotoča v plnej sile. Medzi jeho hlavné priority v novej sezóne budú patriť pre pandémiu koronavírusu preložené OH v Tokiu, informovala agentúra AP.



Tridsaťosemročný Federer absolvoval vo februári operáciu, no ťažkosti sa mu vrátili. Tento rok hral naposledy v januári, keď v semifinále Australian Open prehral s Novakom Djokovičom 6:7 (1), 4:6, 3:6. „Cítim sa lepšie. Pravda, ešte nie tak dobre, aby som na kurte mohol ísť naplno a predviesť plnohodnotný výkon," uviedol v online debate s fanúšikmi 20-násobný grandslamový šampión.



V jeho megazbierke úspechov zatiaľ chýba zlatá medaila z olympijského singla, o ktorú sa pokúsi o rok v japonskej metropole. „Chcem sa čo najlepšie pripraviť na ďalšiu sezónu," poznamenal Federer. Finále olympijského tenisového turnaja je predbežne na programe 1. augusta 2021, presne o týždeň neskôr oslávi Švajčiar okrúhle 40. narodeniny.