Federer si želá zlúčenie ATP a WTA: Potrebujeme jeden silný subjekt

Londýn 22. apríla (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer uviedol, že mužská asociácia ATP a ženská WTA by sa mali zlúčiť do jednej. Ako informovala agentúra DPA, Federer si myslí, že k spojeniu oboch organizácií malo prísť už dávno.



"Nie som jediný, kto si myslí, že by sa mali spojiť. Teraz, počas pandémie koronavírusu je na to ideálny čas. Hovorím o zlúčení dvoch asociácií, aby sme mali rovnaké pravidlá. Každý šport prežíva ťažké časy, preto potrebujeme jeden silný subjekt a nie dva slabé," napísal Federer na twitteri.