Francúzska ministerka športu kritizuje Djokoviča za slová o Kosove

Paríž 31. mája (TASR) - Francúzska ministerka športu Amélie Oudéaová-Castéraová označila vyjadrenia srbského tenistu Novaka Djokoviča k etnickým konfliktom na severe Kosova za nevhodné.



"Keď ide o obranu ľudských práv a zbližovanie ľudí v súvislosti s univerzálnymi hodnotami, môže to robiť každý športovec," uviedla Oudéaová-Castéraová pre agentúru DPA. Djokovičovo posolstvo však bolo podľa nej "militantné, veľmi politické" a nemalo by sa opakovať.



"Kosovo je srdcom Srbska. Zastavte násilie," napísal Djokovič v srbčine na objektív kamery po víťazstve nad Američanom so srbskými koreňmi Aleksandarom Kovačevičom 6:3, 6:2 a 7:6 (1) v prvom kole Roland Garros.



Tenisová federácia Kosova (FTK) v utorok uviedla, že "Djokovičove komentáre sú poľutovaniahodné", pretože podnecujú napätie medzi Srbskom a Kosovom.



Organizátori turnaja z Francúzskej tenisovej federácie (FFT) sa rozhodli konanie Djokoviča nekomentovať.



Približne 25 vojakov mierových síl NATO, ktorí bránili tri radnice v severnej časti Kosova, utrpelo v pondelok zranenia pri zrážkach so srbskými demonštrantmi. Srbský prezident Aleksandar Vučič uviedol armádu do najvyššieho stupňa bojovej pohotovosti.



K incidentom došlo deň po tom, ako generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyzval Kosovo, aby zmiernilo napätie so Srbskom po zrážkach medzi kosovskou políciou a demonštrantmi. Tí nesúhlasia s tým, aby v etnicky srbských oblastiach úradovali albánski starostovia.



V reakcii na pondelkové potýčky na severe Kosova Severoatlantická aliancia v utorok oznámila, že tam vyšle ďalších 700 vojakov, aby pomohli potlačiť násilné protesty.



Srbsko ani Rusko ako jeho tradičný spojenec neuznávajú nezávislosť Kosova, pričom Moskva zablokovala snahu tejto krajiny stať sa členom Organizácie Spojených národov (OSN). Srbsko stále považuje Kosovo za súčasť svojho územia.