Fritz zdolal na turnaji majstrov De Minaura, Sinner do semifinále

turnaj majstrov v Turíne - skupina Ilieho Nastaseho:



Taylor Fritz (USA-5) - Alex de Minaur (Austr.-7) 5:7, 6:4, 6:3

Turín 14. novembra (TASR) - Americký tenista Taylor Fritz si posilnil šance na postup do semifinále turnaja majstrov v Turíne. V záverečnom zápase v skupine Ilieho Nastaseho zdolal v pozícii nasadenej päťky Austrálčana Alexa de Minaura 5:7, 6:4, 6:3. Prvý istý semifinalista je najvyššie nasadený Talian Jannik Sinner, ktorý zvíťazil nad Fritzom i de Minaurom 2:0 na sety a v tabuľke ho už ani jeden z nich nemôže predstihnúť.Fritz musel čakať na výsledok večerného stretnutia medzi Sinnerom a Rusom Daniilom Medvedevom. Akékoľvek víťazstvo svetovej jednotky by mu zaručilo postup do semifinále. V prípade Medvedevovho triumfu 2:0 by sa medzi elitnú štvoricu prebojoval ruský hráč. Ak by vyhral 2:1, postúpil by Fritz, ktorý uspel vo vzájomnom zápase.