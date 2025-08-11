< sekcia Šport
Gauffová suverénne postúpila do 3. kola turnaja WTA v Cincinnati
Postup do 3. kola si vybojovala aj Češka Barbora Krejčíková, ktorá vyradila desiatu nasadenú Ukrajinku Jelinu Svitolinovú v troch setoch 2:6, 6:4, 6:3.
Autor TASR
Cincinnati 11. augusta (TASR) - Americká tenistka Coco Gauffová suverénne postúpila do 3. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Cincinnati. V 2. kole si v pozícii nasadenej dvojky poradila s Číňankou Wang Sin-jü v dvoch setoch 6:3, 6:2. V ďalšom kole narazí na 32. nasadenú Ukrajinku Dajanu Jastremskú.
Postup do 3. kola si vybojovala aj Češka Barbora Krejčíková, ktorá vyradila desiatu nasadenú Ukrajinku Jelinu Svitolinovú v troch setoch 2:6, 6:4, 6:3.
Postup do 3. kola si vybojovala aj Češka Barbora Krejčíková, ktorá vyradila desiatu nasadenú Ukrajinku Jelinu Svitolinovú v troch setoch 2:6, 6:4, 6:3.
dvojhra - 2. kolo:
Jelena Ostapenková (Lot.-23) - Camila Osoriová (Kol.), Ostapenková postúpila bez boja, Coco Gauffová (USA-2) - Wang Sin-jü (Čína) 6:3, 6:2, Ella Seidelová (Nem.) - Emma Navarrová (USA-8) 6:4, 1:6, 6:4, Clara Tausonová (Dán.-16) - Ajla Tomljanovičová (Austr.) 6:3, 6:7 (5), 6:4, Jessica Pegulová (USA-4) - Kimberly Birrellová (Austr.) 6:4, 6:3, Lucia Bronzettiová (Tal.) - Daria Kasatkinová (Rus.-15) 6:3, 1:6, 6:4, Iva Jovicová (USA) - Linda Nosková (ČR-20) 6:3, 6:0, McCartney Kesslerová (USA-29) - Caty McNallyová (USA) 6:4, 6:3, Varvara Gračovová (Rus.) - Sofia Keninová (USA-24) 6:7 (7), 6:3, 6:3, Barbora Krejčíková (ČR) - Jelina Svitolinová (Ukr.-10) 2:6, 6:4, 6:3, Karolína Muchová (ČR-11) - Caroline Garciová (Fr.) 7:6 (3), 7:6 (0)
Jelena Ostapenková (Lot.-23) - Camila Osoriová (Kol.), Ostapenková postúpila bez boja, Coco Gauffová (USA-2) - Wang Sin-jü (Čína) 6:3, 6:2, Ella Seidelová (Nem.) - Emma Navarrová (USA-8) 6:4, 1:6, 6:4, Clara Tausonová (Dán.-16) - Ajla Tomljanovičová (Austr.) 6:3, 6:7 (5), 6:4, Jessica Pegulová (USA-4) - Kimberly Birrellová (Austr.) 6:4, 6:3, Lucia Bronzettiová (Tal.) - Daria Kasatkinová (Rus.-15) 6:3, 1:6, 6:4, Iva Jovicová (USA) - Linda Nosková (ČR-20) 6:3, 6:0, McCartney Kesslerová (USA-29) - Caty McNallyová (USA) 6:4, 6:3, Varvara Gračovová (Rus.) - Sofia Keninová (USA-24) 6:7 (7), 6:3, 6:3, Barbora Krejčíková (ČR) - Jelina Svitolinová (Ukr.-10) 2:6, 6:4, 6:3, Karolína Muchová (ČR-11) - Caroline Garciová (Fr.) 7:6 (3), 7:6 (0)