Tenisový BRATISLAVA OPEN: Gombos postúpil do 2.kola

Muži - dvojhra - 1. kolo:



Norbert Gombos (2-SR) - Michal Novanský (SR) 7:5, 6:2

Lukáš Klein (SR) - Miloš Karol (SR) 6:2, 6:0

Bratislava 17. júna (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos postúpil do 2. kola dvojhry na turnaji Bratislava Open, so 17-ročným krajanom Michalom Novanským sa však zapotil. V prvom sete prehrával druhý nasadený daviscupový reprezentant na antuke Slovana 3:5, no napokon otočil na 7:5 a druhé dejstvo už vyhral jasne 6:2.Gombos bol rád, že po pauze zavinenej pandémiou koronavírusu si mohol zahrať riadny súťažný zápas. "," uviedol zverenec trénera Tibora Tótha po víťaznom vstupe do úvodného podujatia série Peugeot Tennis Tour 2020.Gombos talentovaného Novanského pochválil za bojovný výkon. "," dodal vlaňajší víťaz mužského challengeru Bratislava Open.