Halepová pre zranenie ramena odstúpila z turnaja WTA v Miami

Miami 27. marca (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová odstúpila pre zranenie z turnaja WTA v Miami. Svetovú trojku vyradili problémy s pravým ramenom. Oznámila to v sobotu pred zápasom 3. kola s Anastasijou Sevastovovou, ktorá tak postúpila do osemfinále bez boja.



"Je mi to veľmi ľúto, ale nemôžem pokračovať. Zranenie mi nedovoľuje podať adekvátny výkon. Mrzí ma, že musím skončiť, pretože som chcela vydať zo seba to najlepšie a dostať sa čo najďalej. Dúfam, že sa sem o rok vrátim v lepšom zdraví," citovala Halepovú agentúra AFP. Rozsah jej zranenia zatiaľ nie je známy.