Halepová sa stále nerozhodla, či bude štartovať na US Open

Praha 9. augusta (TASR) – Rumunská tenistka Simona Halepová sa ešte nerozhodla, či bude štartovať na grandslamovom turnaji US Open. Víťazka vlaňajšieho Wimledonu veľmi zvažuje situáciu s ohľadom na pretrvávajúce riziká spojené so šírením ochorenia Covid-19.



"Cesta z Európy, keď nemôžete využiť priamy let, je napríklad dosť veľký problém. Nechcem sa dostať do stresu. Ešte som sa nerozhodla, no vidím celú situáciu ako pomerne obtiažnu,“ priznala 28-ročná Halepová pre agentúru AFP.



Ak by sa rozhodla neštartovať, pridala by sa k svetovej jednotke Austrálčanke Asleigh Bartyovej, Holanďanke Kiki Berensovej či Ukrajinke Jeline Svitolinovej, ktoré sa v dôsledku koronakrízy rozhodli US Open vynechať. Triumf v New Yorku nebude z rovnakého dôvodu obhajovať ani Španiel Rafael Nadal.



Rumunská tenistka je v súčasnosti v Prahe, kde bude štartovať na svojom prvom turnaji po reštarte sezóny. Na WTA Prague Open je Halepová najvyššie nasadená hráčka.