Hewitta a Van der Meera uvedú do Siene slávy

Londýn 25. februára (TASR) - Medzinárodná tenisová Sieň slávy sa tento rok rozrastie o ďalších členov. Uvedú do nej Austrálčana Lleyton Hewitta, ktorý počas svojej 18-ročnej kariéry na turnajoch ATP Tour nazbieral 30 titulov vo dvojhre a trénera Dennisa Van der Meera.



Hewitta do Siene slávy nevybrali len na základe návrhov novinárov a historikov, v hlasovaní ho podporili aj fanúšikovia. "Som nesmierne poctený, že ma uvedú do Siene slávy. Je to pre hráča obrovské uznanie," citoval Hewitta portál atptour.com. Van der Meer sa preslávil ako inovatívny kouč v ženskom tenise. "Je mi potešením privítať týchto tenisových velikánov," uviedol prezident Medzinárodnej tenisovej siene slávy Stan Smith.