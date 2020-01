Tenistky sa cítia znevýhodňované, privítali by ženskú verziu ATP Cupu

Brisbane 8. januára (TASR) - Austrálski funkcionári uviedli, že pracujú na novom koncepte pre ženský tenis v úvode sezóny. Reagujú tak na sťažnosti hráčok, ktoré tvrdia, že sú počas ATP Cupu, ktorého premiérový ročník prebieha v Brisbane, Sydney a Perthe, odsúvané na vedľajšiu koľaj. V hre je aj možnosť vytvoriť ženský turnaj tímov na spôsob ATP Cupu.



Ruská tenistka Maria Šarapovová i Američanka Sloane Stephensová skritizovali rozpis turnaja WTA v Brisbane, ktorý sa rovnako ako zápasy ATP Cupu koná v tamojšom Queensland Tennis Centre. Podľa nich sa stretnutia turnaja WTA neférovo presúvajú na vonkajšie kurty. "Vyzerá to trochu ako 'secondhandový' turnaj," myslí si Šarapovová. "Všetko sa prispôsobuje ATP. Majú to tak, ako chceli, ženy dali bokom. Vždy to tak je," citovala Stephensovú agentúra AFP.



Turnajový riaditeľ Mark Handley naznačil, že Austrálska tenisová federácia sa snaží nájsť pre ženy nový formát pre rok 2021. Americká tenistka Madison Keysová vyhlásila, že by privítala ženskú verziu ATP Cupu. "Určite sa mi páči myšlienka pridania tímovej súťaže do sezónneho kalendára. Myslím si, že by to bola pre nás hráčky zábava. Všetky milujeme zápasy Pohára federácie a absolvovať niečo podobné počas sezóny v rámci WTA by bolo zábavné," povedala Keysová.



Šestnásťnásobný grandslamový šampión Novak Djokovič sa takisto vyslovil, že ženská verzia ATP Cupu by mohla fungovať. "Prečo nie? Myslím si, že takýto formát turnaja by mohol priniesť niečo pozitívne aj do WTA Tour," vyjadril sa srbský tenista.